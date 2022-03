Milan, nel mirino un talento belga 21enne

E' uno dei profili seguiti dal Milan per la prossima estate

Il Milan lavora in ottica futuro e si guarda con attenzione ai giovani talentuosi. Nel mirino della coppia Maldini-Massara c'è Charles De Ketelaere, 21 anni appena compiuti, talento del Bruges e della nazionale belga. In Europa ne parlano benissimo di questo giovanissimo calciatore e diversi club lo hanno messo nel mirino dopo che si è messo in evidenza nel Bruges. Ha già collezionato 112 presenze, con 24 gol e 19 assist. Sedici di queste, con due reti, in Champions League. E’ già abituato al palcoscenico dell’Europa nobile e al successo: ha vinto due campionati (uno da protagonista) e una Supercoppa belga. Tanto talento è sfruttato da trequartista o centravanti. Qualità, piede mancino, un super fisico: è alto 1 metro e 92. Il contratto con il Bruges è valido fino al giugno del 2024 vale circa trenta milioni.