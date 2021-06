Milan, Nocerino: “Calhanoglu? Non può chiedere la luna!”

Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato del rinnovo di contratto di Calhanoglu

In casa Milan tiene banco da diversi mesi la trattativa per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno. I discorsi sono in stand-by, in quanto le richieste dell’entourage del trequartista turco sono più alte dell’offerta del club rossonero (balla più di 1 milione). In attesa di una possibile accelerata, Maldini e Massari si guardano attorno, anche se uno dei possibili sostituti, ovvero Rodrigo De Paul, sembra definitivamente sfumato (andrà all’Atletico Madrid).