Milan, non solo Ibra e Donnarumma: prove di rinnovo con Calhanoglu

Hakan Calhanoglu, centrocampista offensivo di proprietà del Milan, potrebbe restare in rossonero ancora per diversi anni. La dirigenza pare che voglia proporre al turco un rinnovo contrattuale, e il calciatore riflette.

NON SOLO LORO

Maldini e Massara in questi giorni stanno gettando le basi per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. Il primo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, mentre il secondo il prossimo 31 agosto; la volontà dei dirigenti sarebbe quella di trattenere entrambi gli elementi affinché il Milan del futuro possa essere una squadra con un mix equilibrato di giovani e giocatori d’esperienza. Ma non solo loro due: tra i giocatori a cui andrà rinnovato il contratto adesso si è inserito anche Hakan Calhanoglu.

FONDAMENTALE

L’ex giocatore del Bayer Leverkusen è di proprietà del Milan ormai dal 2017, ma soltanto nel corso di questa stagione sta riuscendo a convincere tifosi e addetti ai lavori. Nell’annata sportiva 2019/20 ancora in corso Calhanoglu è riuscito a segnare 10 gol e 8 assist in 36 presenze, diventando una parte fondamentale dello scacchiere rossonero. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’idea dei vertici milanisti sarebbe quella di offrire un prolungamento del contratto del calciatore (in scadenza nel 2021), con la novità dell’inserimento di una clausola rescissoria con un valore ancora da stabilire.