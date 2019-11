Milan, non solo Ibra: si sogna anche Cavani

Prima parte di stagione deludente per il Milan. I rossoneri, nelle prime tredici giornate di campionato, hanno raccolto solamente 14 punti. A destare preoccupazione, in particolar modo, è lo scarso rendimento del reparto offensivo, dove sia Piatek che Leao stanno facendo molta fatica nel trovare la porta. Ecco così che, in vista di gennaio, la dirigenza si è già messa in moto sul mercato. Oltre al sogno Zlatan Ibrahimovic, che il 31 dicembre vedrà scadere il proprio contratto con i Los Angeles Galaxy, vi è anche la suggestione Edinson Cavani. L’uruguaiano, dato l’alto rendimento di Mauro Icardi, sta trovando poco spazio con il Paris Saint-Germain e potrebbe lasciare la Francia gia a gennaio.