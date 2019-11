Milan, non solo Ibrahimovic: a gennaio ecco il colpo dalla Juventus

Potrebbe essere un gennaio bollente in ottica mercato per il Milan. Dopo l’avvio di stagione deludente, l’esonero di Giampaolo e l’arrivo di Pioli, ecco che la dirigenza ha deciso di mettere mano al portafoglio e cercare dei rinforzi importanti.

Se il nome di Zlatan Ibrahimovic è quello più gettonato per il reparto avanzato, anche in difesa spunta un nome importante. Dopo l’infortunio di Duarte, i giocatori nel pacchetto arretrato sono contati. Romagnoli, Musacchio danno certezze, ma dopo di loro il solo Caldara, sempre alle prese con problemi fisici, non può bastare. Ecco quindi che la dirigenza rossonera sembra essersi fiondata su Demiral, centrale della Juventus, la scorsa stagione al Sassuolo.

Il calciatore potrebbe essere il rinforzo giusto per la squadra di Pioli. Il Milan potrebbe incassare una buona cifra dalla cessione di Ricardo Rodriguez ed investirla subito per il turco. Demiral, solo una presenza in questa stagione con la Juventus, potrebbe accettare di buon grado di essere titolare nel club milanese.