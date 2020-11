Milan, non solo Ibrahimovic: un altro grande ex era pronto al ritorno

Non solo Zlatan Ibrahimovic. In maglia Milan sarebbe potuto tornare anche un altro grandissimo ex. Si tratta di Thiago Silva, oggi al Chelsea, ma che fino a pochi mesi fa sembrava essere desideroso di ricongiungersi al “suo” Diavolo.

Thiago Silva: un pensiero e qualcosa di più

Secondo quanto si apprende da calciomercato.com, Thiago Silva sarebbe voluto tornare al Milan prima di dire sì al Chelsea. Dopo l’addio al Psg, il brasiliano aveva pensato, e non poco, all’ipotesi rossonera. Lui ama Milano e non ha mai nascosto il sentimento verso i colori rossoneri. Era stato vicino alla Fiorentina, ma la sua voglia d’Italia era certamente legata solo al Diavolo. Poi, la società ha fatto scelte diverse, soprattutto a livello economico. Ma il brasiliano sarebbe potuto davvero essere un altro clamoroso ritorno che non avrebbe lasciato indifferente l’ambiente Milan. Lui ci aveva ben pensato, almeno per qualche settimana…