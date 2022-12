Milan, non solo Ziyech: il mercato stuzzica con altri due nomi…

Si accende il mercato dei rossoneri.

Redazione ITASportPress

Non solo la sosta per il Mondiale e la pausa natalizia. Per le squadre di Serie A è tempo anche di pensare al mercato, invernale e non solo. In casa Milan sono diversi i nomi che sono stati accostati nelle ultime ore ed in particolare si parla del marocchino Ziyech che in Qatar si sta mettendo in luce con la sua Nazionale.

Ma il nome del calciatore del Chelsea non sarebbe l'unico nel mirino dei rossoneri. Infatti, per l'attacco del futuro la società del Diavolo starebbe continuando a monitorare vari profili. Tra questi c'è soprattutto Broja del Chelsea ma anche Okafor del Salisburgo che non ha avuto grosso spazio al Mondiale con la Svizzera. In tal senso, però, i costi restano decisamente alti ma non è detto che le cose non possano cambiare da qui a qualche mese.

Altro tema caldo in casa Milan da non dimenticare è senza dubbio il rinnovo di Leao, vera priorità della società in queste settimane.

Okafor (getty images)