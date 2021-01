Milan, occasione dalla Francia: Maldini prepara il colpo

Il Milan guarda tutti dall’alto verso il basso in campionato e non ha alcuna intenzione di cedere il passo. Ecco perché la dirigenza bianconera sta pensando a come rinforzare la squadra. Il Diavolo resta molto attento in ottica calciomercato, in modo particolare ad un affare a zero proveniente dalla Francia che potrebbe concretizzarsi a breve, anche se più probabile nella finestra estiva.

Si tratta di Florian Thauvin, giocatore del Marsiglia. Paolo Maldini ha dichiarato apertamente il gradimento per l’esterno d’attacco che si integrerebbe al meglio nel sistema tattico di Stefano Pioli e che darebbe una freccia in più nell’arco del tecnico in vista della prossima stagione. Thauvin, infatti, è in scadenza di contratto col la società francese e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto. Proprio per questo, il colpo a zero è probabile per l’estate ma, secondo Le 10 Sport, resta aperta la pista invernale. Sul giocatore ci sarebbe stato anche un sondaggio del Napoli ma il Milan resta in vantaggio.