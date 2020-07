Milan, occhi aperti sul nuovo Dybala: dall’Argentina sono sicuri del trasferimento

Il calciomercato del Milan potrebbe accendersi nelle prossime ore con la definizione dell’accordo per un giovane argentino che ricorda per molti aspetti l’attaccante della Juventus, Paulo Dybala.

LINEA VERDE

La società rossonera in vista della prossima stagione vuole dettare una linea verde incentrata su giovani U25, che possano garantire sia costanza di rendimento, che un futuro garantito al club sotto l’aspetto economico e tecnico. Giocatori di valore, ricercati in tutta Europa sui quali si dovrà necessariamente arrivare in anticipo, per evitare di restare con nulla in mano. In questa direzione si muove la strategia di mercato milanista nel potenziale acquisto del giovane argentino desiderato dai grandi top club occidentali.

IL NUOVO DYBALA

Nahuel Bustos, attaccante argentino di proprietà del Tallares classe 1998 è finito nel mirino del Milan. Secondo quanto riportato dal giornale sportivo sudamericano Olé, la dirigenza rossonera sarebbe vicina a chiudere l’affare per il giovane per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. La concorrenza è serrata, e alla porta aspettano club di levatura elevata come Arsenal, Valencia e Borussia Dortmund. Il giocatore in stagione è riuscito a collezionare 9 gol e 4 assist in 20 presenze in campionato, e sotto certi aspetti in patria è stato paragonato a Paulo Dybala, per conformazione fisica e fiuto del gol. Adesso la società di Elliott potrebbe portare in Italia l’erede dell’attaccante bianconero, sperando che riesca ad affermarsi sulle orme dell’ex calciatore del Palermo.