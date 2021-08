Milan, oggi arriva Messias

Il Milan alla ricerca della fantasia. Per Messias accordo vicino per un prestito a 3 milioni, con riscatto a 5-6. C’è Adli, arriva tra un anno

Il Milan vuole Junior Messias che è in pole mentre si è allontanato Romain Faivre. Contatti febbrili in queste ultime ore di calciomercato tra i dirigenti rossoneri e la delegazione del Crotone composta dal presidente Vrenna e il d.s. Ursino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara hanno proposto un prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto tra i 5 e i 6. La trattativa si è protratta sino a tardissima ora proprio per definire l’entità del riscatto, anche perché il club calabrese non si è impuntato sull’obbligo. Faivre, invece, resta tra i candidati, ma ormai staccato.