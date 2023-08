Udinese, caccia al dopo Beto: due piste, si guarda anche in casa Milan

I friulani stanno per perfezionare la cessione di Beto all’Everton per 30 milioni più bonus e necessiteranno di un attaccante di esperienza per completare l’organico. Origi può essere il giocatore giusto da affiancare a Lorenzo Lucca. Pure in questo caso, tuttavia, lo stipendio del giocatore rischia di complicare la trattativa, per questo i dirigenti dell'Udinese hanno già pronta una pista assai più low cost.