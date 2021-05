Milan, passi avanti con il Chelsea per Tomori

Il Milan si muove concretamente con il Chelsea per il riscatto di Tomori

Il Milan viaggia spedito sul mercato. Dopo l’acquisto di Mike Maignan dal Lille e l’addio a Gigio Donnarumma, è arrivato il momento di chiudere per il riscatto di Fikayo Tomori . Il difensore è sbarcato a Milano a gennaio, in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro . Tanti soldi, che l’inglese ha dimostrato di valere sul campo, conquistando allenatore, club e tifosi, soffiando il posto a capitan Romagnoli.

Così, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Diavolo è al lavoro in queste ore con i Blues per definire il riscatto l’acquisto a titolo definitivo di Tomori. Per adesso non c’è alcuna definizione, ma la sensazione è che l’intesa verrà trovata presto. Una priorità per la dirigenza rossonera, che presto diventerà realtà.