Milan, passi avanti per Sportiello

L'infortunio a Mike Maignan è più serio del previsto e si allungano i tempi di recupero. Il portiere francese è ancora alle prese con il problema al polpaccio: tra due settimane il giocatore si sottoporrà a nuovi esami strumentali per individuare la precisa data del ritorno in campo. Ecco che allora il Milan si rituffa su Marco Sportiello, in scadenza di contratto con l'Atalanta e già bloccato per la prossima stagione: cercare di farlo arrivare già a gennaio si sta tramutando in una necessità. I nerazzurri potrebbero aprire all'idea di far partire Sportiello a gennaio a fronte di un piccolo investimento da parte dei rossoneri di un paio di milioni di euro. Provarsene a zero con metà campionato da svolgere ha poco senso: il Milan dovrà fare un piccolo sforzo. Da domani si cercherà di trovare una intesa definitiva e poi l'Atalanta dovrà trovarsi un vice Musso.