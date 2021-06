Milan, per Brahim Diaz l’assist arriva da Ancelotti

Il Milan lavora per trattenere Brahim Diaz: Ancelotti la chiave

7 gol e 4 assist tra tutte le competizioni, ma soprattutto un finale di campionato da protagonista. Il Milan vuole trattenere Brahim Diaz, per godere ancora delle sue perle balistiche, come quella siglata contro la Juventus e decisiva ai fini della qualificazione alla Champions League. Il talento spagnolo è in prestito secco dal Real Madrid, per questo la dirigenza rossonera si è messa in moto per imbastire una nuova operazione, che consenta all’ex Manchester City di rimanere nel capoluogo lombardo.