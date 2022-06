Milan, per chiudere l’affare Zaniolo l’assist perfetto arriva da…

Rumors di mercato sul possibile affare tra rossoneri e Roma

La prima proposta da 25 milioni più il cartellino di Saelemaekers non ha incontrato il gradimento della Roma, anche perché il giocatore proposto non appare utile per il progetto tecnico romanista. Mourinho, infatti, preferirebbe altri giocatori della rosa di Pioli. Questa strada potrebbe dunque essere percorsa con altri tentativi e altri nomi sul piatto.

Certo è che in casa Roma, senza accordo sul rinnovo di Zaniolo, in scadenza nel 2024, qualche fretta di decidere cosa fare c'è. In tale ottica, sarebbe lo stesso club di Friedkin ad ascoltare con maggiore attenzione le possibili offerte. Se queste dovessero arrivare dal Milan tanto meglio. In tale ottica l'assist perfetto potrebbe arrivare da un incontro che avverrà tra poco le due società che si metteranno a sedere per discutere il riscatto di Florenzi. Il faccia a faccia per l'esterno potrebbe essere utile anche per parlare di Zaniolo e la via da percorrere per chiudere l'affare.