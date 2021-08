Milan, per Conti è duello tra genovesi

Il terzino rossonero è in cerca di una nuova sistemazione.

Andrea Conti è in attesa di definire il suo futuro. Il terzino del Milan, non rientra più nei piani tecnico-tattici dell'allenatore rossonero Stefano Pioli , ed è ansioso di provare una nuova esperienza.

GENOVA - Il suo futuro potrebbe essere nella città di Genova. Infatti, su di lui c'è l'interesse del Genoa e della Sampdoria. Secondo le ultime indiscrezioni, la squadra attualmente favorita ad aggiudicarsi l'ex Atalanta, sarebbe la Sampdoria, guidata dal presidente Massimo Ferrero. Il Genoa appare in seconda fila, pronto a cogliere eventuali opportunità. Il Milan, vista la scadenza del contratto di Conti nel Giugno del 2022, vorrebbe una cessione a titolo definitivo. La base di partenza della trattativa è di circa 5 milioni di Euro, in modo da non generare minusvalenza. Dall'altro canto il terzino, che negli ultimi quattro anni difficilmente è arrivato a giocare 20 partite in una stagione (solo nel 2019/20 è arrivato a 26) vorrebbe rilanciarsi e sa benissimo, che all'età di 27 anni ha tutto il tempo di farlo, nonostante la sfortuna e gli infortuni, che nel corso della carriera lo hanno penalizzato.