Milan, per l’attacco si tratta Ounas

I rossoneri hanno sondato anche il profilo dell'ex calciatore del Crotone.

INTERESSE - La notizia è stata riportata da Sky Sport. I rossoneri, avrebbero mostrato interesse sul calciatore, chiedendo un prestito con diritto di riscatto. ll Napoli d'altro canto, avrebbe dato il consenso, solo ad una cessione a titolo definitivo, intorno ai 18 milioni di Euro. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti, crede molto in Ounas ed è una delle sue prime alternative ai titolari. Attualmente non sembrano esserci le condizioni, per l'approdo del calciatore algerino al Milan. Ricordiamo che Ounas, nell'ultima stagione disputata al Crotone, ha realizzato 4 gol in 15 partite.