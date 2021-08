Milan, per l’attacco spunta Pietro Pellegri

Pietro Pellegri potrebbe essere l'attaccante giusto, per completare il reparto offensivo del "Diavolo"

INTERESSE - Secondo le notizie provenienti dalla Francia, le quali hanno trovato riscontro in Italia, il Milan avrebbe messo gli occhi su Pietro Pellegri, attaccante italiano, classe 2001, del Monaco. L'ex Genoa, non ha avuto molta fortuna con la squadra monegasca, infatti ha disputato solo 23 partite nelle ultime quattro stagioni, a causa dei numerosi infortuni. Il contratto di Pellegri è in scadenza nel 2022, non si esclude un rinnovo con il Monaco, il quale poi presterebbe l'attaccante al Milan, anche per poterlo valutare meglio in vista del futuro. Alla società rossonera è un profilo che piace e non si esclude, un affondo decisivo nei prossimi giorni.