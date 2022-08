Milan, per Onyedika si tratta ancora. Le ultime

Il d.t. Maldini e il d.s. Massara sperano di portare a Milanello Raphael Onyedika, nigeriano 21enne del Midtjylland. E' l’obiettivo numero uno del Milan a centrocampo. Per completare il reparto e regalare a Pioli una alternativa ai titolarissimi Tonali e Bennacer, i due dirigenti rossoneri proveranno a chiudere con il club danese, con cui Onyedika ha un contratto fino al 2026. Il dialogo. come riporta la Gazzetta dello Sport, procede ma occorre trovare un’intesa che ancora non c’è: il Midtjylland si aspetta di incassare tra gli 8 e i 9 milioni ma da via Aldo Rossi non intendono spingersi oltre 5-6. E si aspettano sviluppi sul fronte Bakayoko: l’uscita del francese è la condizione necessaria per l’arrivo di Onyedika.