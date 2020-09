Milan, Pioli sorride: ufficiale l’acquisto di Rebic

Il Milan e Rebic proseguono il matrimonio insieme, l’attaccante croato è passato ufficialmente al Diavolo dopo l’ultima grande stagione in prestito. Il calciatore croato ha chiuso la prima stagione da titolare in Serie A con 26 presenze all’attivo, condite da 11 reti. Dopo un avvio in sordina, il duttile calciatore ex Eintracht Francoforte e Fiorentina ha trovato le misure al nostro campionato, crescendo di partita in partita e guadagnandosi sul campo la conferma nella rosa del Milan. Pioli dunque ha un motivo in più per sorridere.

LA NOTA UFFICIALE DEL MILAN

“Ac Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall’Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L’attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025″. Così il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo del calciatore croato. Il Milan, inoltre, dovrà riconoscere un contributo economico alla Fiorentina, visto che il club toscano poteva vantare una percentuale sulla rivendita del giocatore.

MELISSA SATTA MANDA IN TILT I SOCIAL