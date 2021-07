Milan, prime parole di Ballo-Touré: “All’inizio non ci credevo”

Giornata di presentazione ufficiale per il nuovo terzino rossonero.

E' un Ballo-Touré molto emozionato, quello che si presenta davanti ai suoi nuovi tifosi, nel giorno della presentazione ufficiale da nuovo calciatore del Milan . Il francese naturalizzato senegalese, arriva per circa 5 milioni di euro dal Monaco .

INCREDULITA' - Dalle parole dell'ex terzino del Monaco traspare molta gioia: "Sono molto contento di essere qui. All'inizio c'è stato un contatto tra Maldini e il mio agente, non ci credevo. Poi è iniziata la trattativa con il Monaco, ma ho iniziato a crederci solo quando sono arrivato a Milano. Il Milan è un grande club, un'opportunità del genere non potevo farmela sfuggire. Qui voglio migliorare, lavorerò tanto, poi deciderà il mister chi far giocare".