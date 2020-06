Milan, primo colpo targato Rangnick: preso giocatore cercato da mezza Europa

Inizia ad accendersi il calciomercato del Milan in vista del prossimo campionato, in cui molto probabilmente non sarà più Stefano Pioli l’allenatore, ma Ralf Rangnick, che ha già battuto il suo primo colpo sul mercato.

IL MILAN CHE VERRÀ

Il Milan dell’ex allenatore del Lipsia dovrà essere una squadra giovane ma dal rendimento garantito, una squadra in grado di divertire i tifosi ma allo stesso tempo concreta, che sia in grado di ottenere fin da subito, o quasi, i risultati che una piazza come quella rossonera richiede ormai da fin troppi anni. Rangnick ha ben chiaro che non può sbagliare la sua avventura in Italia, e proprio per questo sta già iniziando a ricercare nel mercato i profili giusti.

IL PROFILO GIUSTO

Dominik Szoboszlai potrebbe essere il profilo giusto per iniziare la costruzione del nuovo Milan. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli l’accordo col club del giocatore è stato raggiunto intorno ai 20 milioni di Euro, cifra che accontenta entrambe le parti, ma che accontenta soprattutto il giocatore desideroso di venire a giocare in Italia. Nel corso dell’ultima stagione Szoboszlai ha collezionato 24 presenze condite da 7 gol e 12 assist, rendendosi protagonista di una grande stagione col Salisburgo. Adesso lo attende l’Italia e lo attende Rangnick, nella speranza che possa ripetersi anche in rossonero.