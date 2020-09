Milan, pronto nuovo colpo in attacco: Juventus e Inter rischiano la beffa

Non basta Sandro Tonali a rendere straordinaria l’estate del Milan. I rossoneri hanno concluso nel migliore dei modi il campionato, forti di una serie clamorosa di 13 risultati utili consecutivi. Poi l’innesto a centrocampo, acquistando il giovane talento del Brescia. Ora la formazione milanese sogna un nuovo colpo per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

SOGNO

Infatti, secondo Don Balon, il Milan si sarebbe inserito nella corsa a Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina piace anche a Inter e Juventus. I rossoneri, però, potrebbero contare sul carisma di Zlatan Ibrahimovic come attrazione per il giocatore dei viola. I rossoneri propongono 40 milioni di euro, ma c’è una distanza di 20 milioni rispetto alla richiesta formalizzata dai toscani. Un gap importante, anche se forse non insormontabile.

