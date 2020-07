Milan, prove di rinnovo con Ibrahimovic: le ultime

Zlatan Ibrahimovic l’anno prossimo potrebbe restare in Italia, precisamente al Milan. L’attaccante in questo momento non ha ancora discusso del rinnovo con la società, ma presto potrebbero essere avviati dei colloqui.

POSSIBILE RINNOVO

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni Maldini e Massara dovrebbero incontrare Mino Raiola per discutere del rinnovo di Donnarumma, ma non solo. All’ordine del giorno ci sarà anche il contratto dello svedese, che attualmente è in scadenza il prossimo 31 agosto. Zlatan fino a questo momento è stato decisivo per le sorti del Milan, riuscendo a siglare 7 gol e 4 assist in 15 partite, e Pioli spinge affinché l’ex Manchester United resti in Italia, in modo che il club rossonero possa usufruire della sua classe anche per il prossimo anno sportivo.