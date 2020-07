Milan, Rangnick porta con sé Schick

Il Milan inizia a progettare la rosa in vista della prossima stagione. La società rossonera ha scelto per la panchina Ralf Rangnick, il quale potrebbe portare con sé un giocatore ex Roma.

IL PROGETTO RANGNICK

Il progetto Rangnick al Milan consiste nell’inserimento all’interno della squadra di parecchi giovani U25, nel contesto di una rosa già formata dall’ossatura attuale, da rinforzare al massimo con uno o due acquisti di esperienza. Nell’ottica della creazione di un team basato sulla linea verde va inserito l’obiettivo di mercato su cui puntano i rossoneri in vista del prossimo calciomercato.

OBIETTIVO SCHICK

L’obiettivo in attacco per la prossima stagione del Milan è Patrik Schick, attaccante del Lipsia in prestito dalla Roma. Stando alle ultime notizie raccolte, sembra che il club tedesco non riscatterà l’attaccante, che dunque tornerà a Roma, ma non per molto. Su di lui dopo la buona stagione disputata in Germania (10 gol e 2 assist in 22 presenze) ci sono diverse società, tra cui i rossoneri, che sarebbero disposti a spendere per il calciatore classe 1996 fino a 30 milioni di euro. Rangnick è stato principali sponsor dell’ex attaccante della Sampdoria in Germania, e non è da escludersi che possa esprimere tutto il suo apprezzamento per il giocatore alla dirigenza rossonera, facendo pressioni affinché arrivi.