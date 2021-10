Milan, rebus Kessié: spunta il Barcellona

Il centrocampista piace ai blaugrana

In casa Milan continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Franck Kessié . Il centrocampista non sta trovando l'accordo per il rinnovo di contratto e sui di lui si sarebbero mosse diverse squadre. Si parlava fino a pochi giorni fa di PSG, ma di recente sembra che anche in Spagna qualcuno si stia muovendo.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, Kessié è uno dei centrocampisti che il Barcellona ha messo nel proprio radar per la prossima stagione. Dopo aver perso Georginio Wijnaldum finito a Parigi, alla dirigenza Blaugrana è rimasta la voglia di ingaggiare un giocatore forte fisicamente in mezzo al campo in grado di reggere il reparto da solo. Il quotidiano spagnolo sottolinea come il destino del calciatore possa essere deciso molto presto vista la scadenza di contratto e la possibilità di andare via da Milano gratuitamente a giugno. Vedremo se in tal senso ci saranno novità sponda rossonero e sponda spagnola...