Milan, rebus rinnovo per Romagnoli: pronte due alternative

Si decide il futuro del difensore

Il club rossonero sta attendendo una risposta rispetto all’ultima offerta recapitata al suo agente Mino Raiola: triennale da 3,5 milioni netti a stagione ma allo stesso tempo si guarda intorno. Non è infatti un segreto che la dirigenza del Milan nelle vesti di Maldini e Massara stia valutando diversi nomi in quel ruolo. Principalmente sembrano essere due le alternative possibili se non in questa sessione di mercato invernale, per giugno. Si parla di Maxime Estève del Montpellier e Mattia Viti dell’Empoli. Quest'ultimo potrebbe rientrare in un affare con Andrea Conti che potrebbe essere girato proprio al club toscano in cambio del classe 2002.