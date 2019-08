Milan, rebus Suso: due big straniere in pole position ma attenzione alla Roma

Giampaolo ama il trequartista. Suso prova a diventarlo. In casa Milan è rebus riguardo allo spagnolo, in campo e fuori. Il calciatore è nella lista dei possibili sacrificabili: per lui occorrono almeno 35 milioni di euro.

Il classe 1993 piace in Italia e all’estero ma la società rossonera ha ancora diversi dubbi sul destino del giocatore. Per caratteristiche tecniche Suso può adattarsi al ruolo di trequartista tanto caro a mister Giampaolo, ma ancora non convince. Ecco perché, l’interesse di Lione e Monaco stuzzica e non poco la dirigenza rossonera che potrebbe ricevere almeno 30 milioni dalla cessione del giocatore. Suso, forse, preferirebbe restare in Italia, dove la Roma è sempre attenta alla sua situazione ma l’agente avrebbe provato ad approfondire le piste straniere