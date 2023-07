Milan, sbarca Pulisic: “Felice di essere qui”

Un altro colpo di mercato concluso per il Milan . Si tratta di Christian Pulisic che dopo una lunga trattativa si appresta a diventare un nuovo calciatore rossonero. Tempi lunghi dovuti a un'intesa che i due club proprio non riuscivano a trovare, ma ora ci siamo. L'accordo con il Chelsea è finalmente arrivato sulla base di 20 milioni di euro + bonus. Il fantasista aveva già accettato una riduzione dell'ingaggio e si era mostrato disponibile a firmare un contratto da 4 milioni di euro l'anno. È arrivato a Milano alle 9.30: “Sono felice di essere qui, è un club storico e leggendario. Proveremo a vincere trofei!”. Previste in giornata visite mediche intorno alle 12 e firma a casa Milan. "Sono entusiasta", ha commentato.

A confermare il buon esito della trattativa è stato anche il nuovo arrivato Loftus-Cheek, che a Londra ha più volte condiviso spogliatoio con Pulisic. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Non ho dubbi che farà grandi cose qui, secondo me è uno tra i migliori al mondo. Deve dimostrarlo e dare tutto per riuscirci".