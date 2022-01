Milan, scelto il sostituto di Kjaer

Le mosse dei rossoneri

Come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri hanno le idee chiare in merito a chi potrebbe prendere il posto del danese in squadra. Se Botman e Diallo sembrano poter essere leggermente in vantaggio, dalla lista dei papabili non bisogna escludere anche Andreas Christensen, il cui contratto con il Chelsea è in scadenza a giugno. L’operazione, in questo caso, potrebbe essere in chiave futura, quindi più per giugno specie se il difensore non dovesse rinnovare con i Blues.