Milan, scelto l’attaccante del futuro? Ecco su chi ha messo gli occhi

Il Diavolo si muove e dà uno sguardo a chi potrebbe essere il bomber del futuro.

Redazione ITASportPress

Il Milan guarda al mercato per il futuro. In tal senso pare inevitabile pensare ad un rinforzo per l’attacco dove Giroud, Ibrahimovic e Origi, per motivi differenti, non potranno essere garanzia per le prossime stagioni.

In tale ottica, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero starebbe visionando Balogun del Reims ma di proprietà dell’Arsenal.

Il giocatore, inglese di origini nigeriane, è cresciuto nell’Academy dei Gunners, club a cui è molto legato. Aveva debuttato in maglia Arsenal a 19 anni in Europa League, poi una serie di prestiti. Il Middlesbrough in Championship tra gennaio e giugno 2022 e adesso l'esperinza in Ligue 1 con il Reims, dove si sta mettendo in evidenza con 15 gol in 25 presenze in campionato.

Al termine di questa stagione tornerà in terra inglese dove troverà molta concorrenza anche se non sono presenti in rosa Gunners dei veri numeri 9 com elui. In tal senso, l'ipotesi di una nuova esperienza altrove non sarebbe da escludere. In questa ottica il Milan è vigile. L’ostacolo sarebbe la valutazione dell’Arsenal: sui 20-25 milioni che potrebbe salire ancora.

A fare la differenza per i rossoneri potrebbe essere la qualificazione alla Champions che porterebbe risorse utili da investire, magari, proprio sul 21enne Balogun.