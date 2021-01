Milan, se Ibrahimovic non rinnova già scelto il sostituto: è in ritorno di fiamma…

Il Milan si muove sul mercato e pensa a chi prenderà il posto di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club rossonero ha messo nel mirino, di nuovo, Andrea Belotti in vista della prossima estate. Molto dipenderà dal futuro del centravanti svedese che, in caso di addio, aprirebbe le porte al rinforzo in avanti decisamente necessario.

Il Gallo piace da tempo e dopo l’assalto fallito alcuni anni fa, il Milan questa volta potrebbe fare sul serio. Resta da capire la valutazione che il presidente del Torino Cairo farà del suo attaccante, tenendo conto che il suo contratto con i granata scadrà nel 2022. Le cifre potrebbero non essere troppo elevate e Belotti potrebbe ritrovarsi in rossonero per prendere l’eredità di Ibrahimovic.