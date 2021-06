Milan, se salta Giroud i rossoneri busseranno al Real Madrid

Il Milan ha individuato l'alternativa al centravanti del Chelsea che resta in pole

Serve un bomber gollifero al tecnico del Milan Stefano Pioli. La dirigenza rossonera che non potrà contare su Ibrahimovic per un ginocchio traballante, ha la necessità di acquistare un centravanti. Giroud, se riuscirà a liberarsi gratuitamente dal Chelsea indosserà la maglia rossonera con un biennale pronto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’alternativa principale all'attaccante dei blues è Luka Jovic. Il Real è disposto a cedere l’attaccante in prestito, da valutare se con diritto di riscatto o meno. Intanto Jovic avrebbe modo di farsi apprezzare in rossonero, e mostrare finalmente il proprio repertorio: quello su cui il Real aveva scommesso nell’estate del 2019, arrivando a pagare oltre sessanta milioni di euro all’Eintracht Francoforte. Il primo anno in Spagna era stato deludente: due gol in 32 partite. A gennaio scorso aveva così fatto ritorno all’Eintracht, con 4 gol in 18 partite di Bundesliga. La società investirà su un baby bomber, un attaccante da acquistare e valorizzare a San Siro. Difficilmente sarà Vlahovic: si à già “valorizzato” abbastanza alla Fiorentina, i 60 milioni richiesti dai viola lo rendono al momento inavvicinabile. Una soluzione meno impegnativa ma altrettanto interessante porta a Kaio Jorge, brasiliano del Santos, classe 2002, 15 gol in 73 presenze. Il contratto in scadenza il 31 dicembre permetterebbe di evitare spese folli: piace anche al Napoli.