Milan, senti il pres. del Tolosa: “Adli? Non vuole rinnovare”

Il presidente del Tolosa mette sul mercato Adli: Milan alla finestra

L’assist per il club rossonero arriva direttamente dal presidente del Tolosa, che ha spiegato come il classe 2000 non abbia intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022: "Ho provato a prolungare il contratto di Adli, ci sono stati circa 12 o 13 incontri ma lui non vuole restare. Mi dispiace, nonostante questo si è comportato molto bene, bisogna dirlo. In questo momento ho molte chiamate, ma ancora non ci sono offerte".