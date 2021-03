Milan, senti Lloris: “Maignan migliora anno dopo anno ed è ambizioso”

Il Milan valuta sul futuro. Nonostante l’ottima stagione, infatti, i rossoneri potrebbero perdere alcuni pezzi pregiati come il portiere Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore non è intenzionato a rinnovare. Così la squadra milanese si sta guardando intorno per trovare un degno sostituto e tra i giocatori messi nel mirino c’è anche Mike Magnan, numero uno del Lille.

Il portiere della Nazionale francese Hugo Lloris ha elogiato il rendimento del suo connazionale durante la conferenza stampa: “Migliora anno dopo anno. In questa stagione sta dimostrando ancora di più il suo valore grazie all’ottimo campionato del Lille. La squadra deve parte dei suoi risultati a lui, spesso è stato decisivo per portare punti a casa. È sicuramente uno dei portieri del futuro insieme ad Areola, Meslier e Lafont. Ha tanta voglia di imparare ed è molto ambizioso, vuole confrontarsi ai massimi livelli”. Insomma una bella presentazione agli occhi del Milan.