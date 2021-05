Milan, senti Shevchenko: “Un giorno vorrei allenare in Italia”

Shevchenko, ex Milan e ct dell'Ucraina, ha aperto ad un futuro in Italia come allenatore

Redazione ITASportPress

Andriy Shevchenko ha scritto una pagina di storia del Milan quando strabiliava il mondo del calcio sul campo di San Siro. Intervenuto alla trasmissione Tutti Convocati di Radio 24, l’ex rossonero ha aperto ad un futuro sulla panchina del Diavolo: "Mi piacerebbe molto allenare in Italia. Quando la mia avventura con l'Ucraina finirà, voglio prendere le redini di una squadra di club. Ora sono concentrato sulla nazionale, tra poco inizia la preparazione agli Europei, poi chissà, mi guarderò attorno…”

IL FUTURO – Come riporta Calciomercato.com, tra le possibilità nel futuro di Shevchenko ci potrebbe essere proprio il Milan, attualmente in piena lotta per centrare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, combattuta con Atalanta, Juventus, Napoli e Lazio.