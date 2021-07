Milan, senti Tadic: “Mi diverto troppo per andare via dall’Ajax”

Tadic, obiettivo di mercato del Milan, parla del suo futuro, giurando amore all’Ajax

Dopo l’inaspettato addio di Hakan Calhanoglu (da qualche tempo nuovo giocatore dell’Inter), il Milan si è tuffato sul mercato per cercare un nuovo trequartista, che possa vestire gli stessi panni nel turco nel supportare la linea offensiva a tre e Zlatan Ibrahimovic. Tra i tanti nomi spesi per questo ruolo è stato fatto anche quello di Dusan Tadic , bandiera dell’Ajax , il cui addio è stato chiuso dal ds del club olandese Overmars.

Parole che hanno trovato riscontro in quelle dello stesso trequartista dei Lancieri, che ai microfoni di Voetbal International ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: "L'Ajax è il mio club, la squadra dei miei sogni. Penso solo a giocare per l'Ajax e mi sto ancora divertendo troppo per andare via da qui. È una delle società più belle al mondo".