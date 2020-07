Milan, serve un rinforzo in attacco: pronto un ritorno dall’Inghilterra

Il presente del Milan ha una dimensione ben precisa: lottare per agguantare il quinto posto. Un piazzamento non banale perché consentirebbe al club rossonero di assicurarsi l’accesso diretto ai gironi dell’Europa League, scongiurando così l’ipotesi dei preliminari. Per riuscire nel loro intento, però, i milanesi devono superare la Roma in classifica. Il futuro, però, potrebbe raccontare una storia diversa, con il Diavolo sempre più protagonista.

RITORNO

Secondo quanto riportato da Watford Observer, il Milan starebbe pensando di rinforzare il proprio attacco con una vecchia conoscenza: Gerard Deulofeu. L’esterno spagnolo è stato protagonista nel campionato italiano con la maglia rossonera nel 2017, prima di tornare nel Barcellona e poi trasferirsi al Watford. Ora, con la retrocessione degli Hornets, il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Italia.