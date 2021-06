Milan, sfuma Junior Firpo: è ad un passo dal Leeds

Dalla Spagna sono sicuri: Leeds ad un passo da Junior Firpo, Milan bruciato

Il club di Premier League – si legge – avrebbe accelerato nelle ultime ore, convincendo i blaugrana per assicurarsi Junior Firpo, identificato come alternativa di Theo Hernandez. I rossoneri sarebbero stati sorpassati per la formula dell’offerta presentata: il Diavolo avrebbe preso il classe 1996 in prestito, mentre il Leeds ha messo sul piatto la cifra richiesta dal Barcellona, ovvero fra i 15 e i 17 milioni di euro. Accelerata che ha convinto tutte le parti in gioco, bruciando il Milan.