Milan, sguardo al futuro: il possibile colpo in difesa alla “Maldini”

Matteo Lovato è uno dei giovani di proprietà dell’Hellas Verona che si è messo in mostra in questo avvio di stagione. Le sue prestazioni nella linea difensiva veronese non sono passate inosservate tanto che persino il Milan ci starebbe facendo un pensierino.

Milan: sguardo su Lovato

Secondo i recenti rumors di mercato, le prestazioni del giovane difensore avrebbero attirato il forte interesse del Milan e anche di altri club. Lovato è stato prelevato dal Padova in Serie C per circa un milione di euro, ma per lui si parla già di valutazioni in doppia cifra. Il Milan avrebbe individutato il classe 2000 come un giovane per il futuro. Si parla di circa 15 milioni di euro per aggiudicarsi il suo cartellino. Tra le due società sarebbe anche già avvenuto un primo contatto.