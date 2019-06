Milan, si allontana Diawara, centrocampista del Napoli

Il Milan si muove sul mercato in attesa che venga annunciato il nuovo allenatore Marco Giampaolo. La coppia Maldini-Boban potrebbe nelle prossime ore assestare un colpo di mercato per il centrocampo. Nella sede rossonera continuano i colloqui con diversi agenti e uno di essi è Daniele Piraino che cura gli interessi di Amadou Diawara del Napoli. L’agente ha risposto a una domanda di Oracolo Rossonero sul futuro del centrocampista del Napoli al Milan: “La vedo complicata, il Milan è in attesa delle decisioni sul fair play finanziario”.