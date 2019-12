Milan, si compra grazie alle cessioni: ecco i primi due in uscita

Il futuro del Milan dipenderà anche dalla stagione in corso. Ecco perché per tornare in corsa per le prime posizioni in classifica occorrerà intervenire sul mercato. Per farlo, i rossoneri utilizzeranno l’autofinanziamento. Ovvero, cedere per poi comprare.

I primi indiziati alla cessione sono Ricardo Rodriguez e Lucas Paquetà. Il terzino svizzero non ha mai convinto del tutto e con Theo Hernandez in questo stato di forma non dovrebbe quasi mai scendere in campo. Ecco perché è lui il primo della lista. In Turchia o di nuovo in Germania, questo il suo futuro. Per quanto riguarda il brasiliano, invece, il Paris Saint-Germain potrebbe essere la pista più probabile e che dovrebbe anche portare la somma migliore nelle casse rossonere. Dopo le due cessioni, prenderà via il vero mercato del Milan con Ibrahimovic e non solo in attesa…