Milan, si decide il futuro di Romagnoli

Tuttosport nell’edizione odierna dedica uno spazio al Milan e alle mosse di mercato per la prossima stagione. I rossoneri stanno riflettendo su diversi calciatori. Non solo Calhanoglu e Donnarumma, i cui rinnovi sono in bilico, ma anche la posizione di Alessio Romagnoli.

Proprio il centrale è protagonista di diversi rumors in ottica trattative ed è dato per partente. Il rendimento dell’ex Roma quest’anno è stato inferiore alle aspettative e Tomori, giocatore di proprietà del Chelsea, ha dato più garanzie accanto a Kjaer tanto da convincere il club a fare il possibile per riscattarlo e, magari, per prendere proprio il posto dell’italiano. Il contratto di Romagnoli, tra l’altro, scade il 30 giugno 2022 e Raiola avrebbe chiesto 5 milioni di euro. Smentite invece da casa Milan le voci di un possibile scambio con Bernardeschi dopo un’imbeccata dalla dirigenza bianconera.

In ogni caso c’è una stagione da finire nel miglior modo possibile con un piazzamento in Champions da non fallire. Solamente al termine del campionato verranno prese in considerazione tutte le possibilità.