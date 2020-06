Milan, si riaccende il mercato con un big di ritorno

Il Milan punta a rinforzarsi: si riaccendono le voci su Bakayoko. Il centrocampista ex Monaco potrebbe tornare in maglia rossonera dopo la recente esperienza nel Principato.

Milan, il grande ritorno è possibile

Come scrive il quotidiano Tuttosport, il giocatore di proprietà del Chelsea sarebbe un acquisto non indifferente per il Milan. La scorsa stagione i blues chiedevano per lui circa 35 milioni, cifra che ad oggi è calata fino a 20 milioni. Ecco perché la possibilità di rivedere Bakayoko al Milan non è poi così impossibile. L’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, superiore ai 6 milioni. Il Milan farà delle eccezioni per alcuni big, come per esempio Donnarumma e Romagnoli, ma per i nuovi acquisti non vorrebbe superare il tetto stabilito da 2.5-3 milioni. Difficilmente il francese scenderà così tanto, ma potrebbe dire sì a uno stipendio da 4 milioni.

