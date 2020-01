Milan, sirene spagnole per Suso: il Siviglia prova l’affondo

Ore calde per il Milan e per il destino di Suso. L’esterno mancino non rientra più nei piani dei rossoneri e tante squadre si stanno facendo avanti in questi ultimi giorni di mercato. Il Milan lavora alla cessione dello spagnolo sul quale, nelle ultime ore, sarebbe forte l’interesse del Siviglia.

Il club spagnolo è tornato alla carica dopo le avances estive, quando Giampaolo, all’epoca tecnico rossonero, lo aveva trattenuto. Dopo una prima proposta di prestito con diritto di riscatto, pare che la società andalusa avvrebbe rilanciato: prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligatorio a determinate condizioni. La fumata bianca sembra ora più vicina con la dirigenza rossonera pronta ad abbassare la propria richiesta a 25 milioni di euro.