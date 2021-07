Milan, spunta la pista Coutinho…

Il brasiliano potrebbe fare al caso dei rossoneri

Il Barcellona svende i suoi gioielli per liberarsi degli ingaggi pesanti. Dopo i rumors su Umtiti e Pjanic ecco che un altro big potrebbe essere messo sul mercato. Come scrive questa mattina il Daily Mail, il Milan fa sul serio per Philippe Coutinho, tanto che tra i due club ci sarebbero già stati dei primi contatti per il prestito del centrocampista brasiliano con un passato all'Inter.