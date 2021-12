Milan, spunta un nuovo nome per la difesa

Per la difesa del Milan spunta un nuovo nome.

Il Milan continua la sua ricerca ad un difensore, tenendo sotto osservazione diversi nomi per questa sessione invernale del calciomercato. Per sostituire l’infortunato Kjaer, non basta solo Romagnoli ma secondo i dirigenti rossoneri è necessario inserire in rosa un nuovo giocatore. Gli obiettivi principali di Maldini e Massara, per il reparto arretrato, sarebbero Botman e Bremer, ma entrambi rappresentano trattative difficili e onerose a gennaio. Per questo motivo si valutano delle alternative, tra queste oltre a Abdou Diallo, valutato dal PSG circa 25 milioni di euro, in queste ultime ore è spuntato il nome anche di Jhon Lucumi, valutato dal Genk sui 20 milioni di euro. Il 23enne colombiano potrebbe decidere di lasciare il Belgio anche a gennaio ed è un nome che piace da tempo anche ad un altro club italiano alla ricerca di un difensore, il Napoli.