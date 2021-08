Milan, spunta Willian per l’attacco

I rossoneri vorrebbero regalare a Stefano Pioli un calciatore di qualità e il profilo dell'esterno dell'Arsenal sarebbe perfetto.

TRATTATIVA - A lanciare la "bomba", è stata RMC Sport, la quale ha parlato di una proposta di Kia Joorabchian, agente del brasiliano, fatta a Paolo Maldini, il quale non ha disdegnato il calciatore ex Chelsea. Addirittura, nella giornata di ieri, a Casa Milan, è stato avvistato Serginho (ex calciatore rossonero degli anni 2000), individuato come l'intermediario di questa operazione. Willian è vicino a rescindere il contratto con l'Arsenal e nei giorni scorsi, si sarebbe fatto avanti il Corinthians, squadra con la quale ha già giocato tra il 2006 e il 2007. Il Milan è vigile, ma in questo momento, il brasiliano non rappresenta la prima scelta. La società rossonera apprezza la qualità, l'esperienza e la duttilità tattica dell'esterno dell'Arsenal. Se altri profili, dovessero sfumare, il Milan si fionderebbe in maniera decisa. Ad intrigare Paolo Maldini è soprattutto l'opportunità di ingaggiarlo a parametro zero. Willian dopo una stagione negativa nelle file dei "Gunners" vorrebbe rilanciarsi, in una squadra giovane e ambiziosa come il Milan di Stefano Pioli.