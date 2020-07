Milan su Jovic, Zidane non si sbilancia: “Non so quale sarà il suo futuro”

Il futuro di Luka Jovic è davvero tutto da scrivere. L’attaccante serbo, attualmente fermo in quarantena a scopo precauzionale, non sembra avere grande spazio nelle rotazioni del Real Madrid e al contempo è particolarmente ricercato sul mercato. Gli ultimi rumors di mercato vedono il Milan in continuo pressing per convincere i Blancos a cedere il loro gioiello.

REBUS

La situazione è davvero difficilmente interpretabile. Nemmeno le parole del tecnico Zinedine Zidane in conferenza stampa sembrano chiarire del tutto il futuro di Jovic: “Per me è un calciatore forte, un attaccante che segna anche se non ha giocato molto. Io però conto su di lui, anche per il prossimo anno. So bene che ci sono molte voci a riguardo, vedremo come andrà la cosa. Ripeto, per me è un ottimo calciatore”. Zidane ha anche commentato il suo momento con l’esclusione per un possibile contagio da Coronavirus: “Non vogliamo rischiare e quindi non sarà con noi, anche se spero che torni presto. Non è felice per questa situazione e per gli infortuni che ha avuto”.