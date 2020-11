Milan su Thauvin, Villas-Boas furioso: “Maldini non si è comportato bene”

Si accende la polemica a distanza tra Milan e Olympique Marsiglia. Il dirigente rossonero Paolo Maldini ha parlato apertamente di un obiettivo sul prossimo mercato ai microfoni di Telefoot. Si tratta di Florian Thauvin che è in scadenza con il club francese. Queste le dichiarazioni di Maldini: “E’ un giocatore verosimilmente a fine contratto e per questo dal punto di vista economico risulta interessante. E’ un giocatore di alto livello. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito”.

REPLICA

Questa situazione non è piaciuta affatto al tecnico dei marsigliesi André Villas-Boas che ha replicato in conferenza stampa: “Non so cosa succederà, il mercato è imprevedibile. Aspetteremo l’ultima settimana di gennaio, come è consuetudine. Ci saranno molti prestiti. Le parole di Maldini? Sono un po’ false. Dato che sei Maldini, puoi dire alcune cose. Immaginiamo di incontrare il Milan in Europa League, cosa succederà? Non è stato gentile da parte sua, ma è normale: è Maldini, ha il diritto di dire quello che vuole”.